Засолили 6 кг белых грибов, подберезовиков на 2кг меньше,чем белых грибов, рыжиков ?? 2 раза больше,чем подберезовиков.сколько рыжиков засолили ?
Математика
Засолили 6 кг белых грибов, подберезовиков на 2кг меньше,чем белых грибов, рыжиков ?? 2 раза больше,чем подберезовиков.сколько рыжиков засолили ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4кг подбер. засолили 2)4*2=8кг рыж засолили Ответ 8кг
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