Выберите ключевые слова характеризующие весну
Русский язык
Выберите ключевые слова характеризующие весну
Ответ(ы):
Гость:
Дождь,жаворонушки,прилетели,зима надоела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста!))) я была рада получить твое письмо. Я не могу дождаться тв??его визита ко мне. Прости ,что не ответила раньше, я была оче...
Окружающий мир
Математика
Среду в библиотеке побывало 34 человек был в четверг на 25 человек меньше а пятницу 3 раза больше чем 4 Объясните что значит выражение и вычисли их...
Геометрия
1)через точку на поверхности шара проведено в круг друзей под углом 60 к первой. най??ите радиус шара если площадь сечения равна 12п см ^ 2. 2) Сфе...