Среду в библиотеке побывало 34 человек был в четверг на 25 человек меньше а пятницу 3 раза больше чем 4 Объясните что значит выражение и вычисли их значения

Математика
Среду в библиотеке побывало 34 человек был в четверг на 25 человек меньше а пятницу 3 раза больше чем 4 Объясните что значит выражение и вычисли их значения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)34-25=9(ч.)-четверг 2)3*4=12(ч.)-пятница Эм, вроде так  З.Ы:Я хз как именно надо было пятницу вычислять...
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