Среду в библиотеке побывало 34 человек был в четверг на 25 человек меньше а пятницу 3 раза больше чем 4 Объясните что значит выражение и вычисли их значения

Математика

Среду в библиотеке побывало 34 человек был в четверг на 25 человек меньше а пятницу 3 раза больше чем 4 Объясните что значит выражение и вычисли их значения

Автор: Гость