Переведите пожалуйста!))) я была рада получить твое письмо. Я не могу дождаться тв??его визита ко мне. Прости ,что не ответила раньше, я была очень занята. Прошедшие каникулы были для меня веселыми и интересными, а самым ярким...

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Переведите пожалуйста!))) я была рада получить твое письмо. Я не могу дождаться тв??его визита ко мне. Прости ,что не ответила раньше, я была очень занята. Прошедшие каникулы были для меня веселыми и интересными, а самым ярким событием стала для меня поездка в Китай. Ну,мы посетили город Далянь, который располагается на берегу Желтого моря. Погода тут отличная.Это очень красивый и современный город. У нас были экскурсии в аквапарк, в океанариум, , на шоу дельфинов, морских котиков, в зоопарк. Ново всяком случае, самым ярким и запоминающимся стал день посещения Дискавери Ленд. кстати,это огромный парк аттракционов и развлечений. У даже меня просто дух захватило, когда я катался на американских горках. Было страшно, но весело. Кругом царила атмосфера веселья, чего-то сказочного. День закончился прекрасным концертом и фейерверком. Я был просто счастлив! Это лето, благодаря таким ярким событиям, надолго останется в моей памяти. Ксатити,о фестивале...Какая там будет музыка? с кем идешь? это будет днем или вечером? Во всяком случае, я должена идти сейчас, потому что моя мама попросила меня помочь с готовкой.Береги себя и будь на связи!

Автор: Гость