Найдите периметр прямоугольника,если его ширина 4 см,она меньше длины на 7 см

Математика
Найдите периметр прямоугольника,если его ширина 4 см,она меньше длины на 7 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4+7=11 см длина прямоугольника (11+4)×2=15×2=30 см периметр прямоугольника
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