1,2 задание даю 20 баллов пожалуйста !!!

1. (судя по заданию вещи нужно раскрасить и написать по образцу, непонятно только почему они все красные, ну да ладно) red shoes (красные туфли) pink shirt (розовая рубашка) white blouse (белая блузка) green socks (зеленые носки) red tights (красные колготы) purple skirt (фиолетовая юбка) brown boots (коричневые ботинки) 2. Bettie was dressed by a pink blouse, a violet skirt and red shoes. Bill was dressed by black trousers, white shirt and brown boots.