Какой рельеф преобладает на материке Северная Америка?

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Какой рельеф преобладает на материке Северная Америка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ледниковый рельеф С.Америки.
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