Запиши все возможные двухзначных числа Сумма цифр которых равна 10. есть ли среди них простые числа
Математика
Запиши все возможные двухзначных числа Сумма цифр которых равна 10. есть ли среди них простые числа
Ответ(ы):
Гость:
19,28,37,46,55,64,73,82,91
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