Из квадратов размером 6*6 вырезали квадраты.вычисли площади оставшихся частей.сос??авь и запиши равенства.6*6-5*5=....
Математика
Из квадратов размером 6*6 вырезали квадраты.вычисли площади оставшихся частей.сос??авь и запиши равенства.6*6-5*5=....
Ответ(ы):
Гость:
6*6=36 5*5=25 36-25=11
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