В 2 ящика почтальон разложил 6 писем.сколько писем могло бытьв каждом ящике? все ва??ианты

Математика
В 2 ящика почтальон разложил 6 писем.сколько писем могло бытьв каждом ящике? все ва??ианты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6/2-в одном ящике 3 письма...это только один вариант
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