8. Из проволоки, длина которой 18 дм, сделали два одинаковых треугольника. Найти пер??метр одного треугольника и длину стороны, если все его стороны равны.

Математика

8. Из проволоки, длина которой 18 дм, сделали два одинаковых треугольника. Найти пер??метр одного треугольника и длину стороны, если все его стороны равны.

Автор: Гость