8. Из проволоки, длина которой 18 дм, сделали два одинаковых треугольника. Найти пер??метр одного треугольника и длину стороны, если все его стороны равны.
Математика
8. Из проволоки, длина которой 18 дм, сделали два одинаковых треугольника. Найти пер??метр одного треугольника и длину стороны, если все его стороны равны.
Ответ(ы):
Гость:
2 х 3 = 6 18 : 6 = 3 см 1 стор. 3 х 3 = 9 см пер. Ответ: периметр 1 треугольника 9 см.
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