Помогите решить! Пожалуйста! Если можно в ответе и решение написать) Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих в саду, вишни-9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья-груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?
Математика
Помогите решить! Пожалуйста! Если можно в ответе и решение написать) Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих в саду, вишни-9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья-груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю решения,но знаю,что вишни точно больше
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