Помогите решить! Пожалуйста! Если можно в ответе и решение написать) Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих в саду, вишни-9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья-груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?

Математика

Помогите решить! Пожалуйста! Если можно в ответе и решение написать) Яблони составляют 7/24 деревьев, растущих в саду, вишни-9/17 оставшихся деревьев, а остальные деревья-груши. Каких деревьев в саду растёт больше всего?

Автор: Гость