Напишите слово сочетания с новыми словарный и словами , употребил их с предлогами .

Гость: Гость:

На телевидении создано много сериалов. У газеты нет заголовка. К редакции журнала подъехал чёрный джип. У сочинения нет логического завершения. К библиотеке подошёл класс, собирающийся сдать учебники. Подготовка к эфиру. На радио играет любимая песня. \увы, только предложения.\ думаю вот так)