Напишите слово сочетания с новыми словарный и словами , употребил их с предлогами .
Русский язык
Напишите слово сочетания с новыми словарный и словами , употребил их с предлогами .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На телевидении создано много сериалов. У газеты нет заголовка. К редакции журнала подъехал чёрный джип. У сочинения нет логического завершения. К библиотеке подошёл класс, собирающийся сдать учебники. Подготовка к эфиру. На радио играет любимая песня. \увы, только предложения.\ думаю вот так)
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