Политическое устройство Индии, Китае и Японии в 16-18 веках. Помогите плиз!!!

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В V —VI! вв. на те рритории Индии существовало около 50 враждующих друг с другом государств. В середине VIII в. Северную, атак же часть Центральной Индии завоевали раджпуты — потомки сметавшихся с местным населением кочевников. Наиболее влиятельный раджпутский род образовал государство Пратихаров. Это государство долго господствовало в Индии. К этому периоду относятся и первые попытки проникновения в Индию арабов. В XI11 в. значительная часть страны была объединена в рамках мусульманского государства — Делийского султаната. Еще до его возникновения на севере Индии образовалось несколько мелких государств на. землях, захваченных мусульманами. Начало существованию Делийского султаната было положено в 1206 г., когда военачальник одного из мусульманских правителей объявил себя султаном, сделав своей столицей город Дели. Постепенно власть султанов распространилась на всю Северную и Центральную Индию, а временами они захватывали и Южную Индию. Значительная часть индийских земель была распределена между мусульманскими воинами и мечетями. Индийские князья должны были подчиняться мусульманам. Высшая власть в государстве принадлежала султану. Правосудие осуществлялось мусульманским духовенством. Весь государственный аппарат, как и армия, состоял из мусульман. Мусульмане были освобождены от Податей. Города Индии успешно развивались, чему способствовали расширением торговых связей с исламским миром, строительство и Меры властей, призванные обеспечивать работу амбаров, бань и городской стражи. . В Индии стал распространяться ислам. Но основная масса населения осталась верной индуизму. Борьба индуизма и ислама, совместимость жизненных обычаев, норм поведения, определяемых этими религиями, вела к ослаблению Делийского султаната.