Напишите пожалуйста реферат по пустыне и растениях пустыни и животных пустыни

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Лето в пустыне очень жаркое.Поверхность земли нагревается днем до 70 градусов,а температура воздуха в тени поднимается выше 40.Правда, ночи прохладные,потому что песок и глина быстро остывают.Человек, побывавший в пустыне,начинает особенно ценить воду.Ни в какой другой природной зоне не выпадает так мало осадков,как сдесь.Порой за все лето не бывает ни капли дождя! В пустыне не мало пресмыкающихся:песчаный удавчик,ящерица-круглоголовка,ящурка быстрая.Ящерица-круглоголовка в момент опасности почти мгновенно зарывается в песок. Приспособленность животных пустыни к условиям жизни проявляется в их маскирующей окраске песочного цвета,а так же в поведении.Днем многие животные прячутся в норах,а ночью выходят на поиски пищи.Животные которые кормятся днем,они прячутся в тени.Животные пустыни могут по долгу обходится без воды,а некоторые вообще не пьют. Каждое животное по своему интересно.Тушканчик,задние ноги у них длинные и сильные.С их помощью тушканчик прыгает на растояние до 3 м.В пустыне живут еще такие животные как:песчанки,ушастый ёж,маленькая лисичка корсак. Растений в пустыне очень мало-верблюжья колючка,колосняк и джузгун.Верблюжья колючка-самое известное растение.Ее корни проникают на глубину почти 20м и оттуда добывают воду.По этому она всегда ярко зеленая,даже в сильную самую жару. Она очень колючая,но несмотря на это,ее поедают верблюды. Ростения колосняк и джузгун выполняют важную "работу":корнями закрепляют пески,не дают им двигаться под действием ветра.