Сочинение про сочи что означают олемпийские кольца 7-8 предложений
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Сочинение про сочи что означают олемпийские кольца 7-8 предложений
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Международный Олимпийский день традиционно отмечается 23 июня. Ежегодный праздник относится к прославлению спорта и здорового образа жизни. Олимпийский день празднуется не только в России, но и во многих странах мира, потому по-праву называется международным. Пять колец, украшающих олимпийский флаг, служат символом пяти обитаемых континентов земного шара. А это значит, что в играх могут участвовать спортсмены всех стран. Голубое кольцо эмблемы символизирует Европу, черное - Африку, желтое - Азию, красное - Америку и зеленое - Австралию с Океанией. Цель Олимпийского движения во всём мире - правильное воспитание молодежи, развитие всех видов спорта, популяризация правильного отношения людей к своей жизни и своему здоровью. Именно эти благородные цели и ценности лежат в основе праздника в честь Олимпийского движения, Олимпиады и спорта.
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