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Темпаратура слона скажите пож СРОЧНА
Биология
Темпаратура слона скажите пож СРОЧНА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура слона +43 до+45 градусов.
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