Помогите решить пожалуйста срочно нужно на олимпиаду (х-1)×(2х-3)=0
Математика
Помогите решить пожалуйста срочно нужно на олимпиаду (х-1)×(2х-3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-1)×(2х-3)=0 x-1=0 2x-3=0 x=-1 2x=3 x = 3/2
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