Несколько городов одного региона обслуживает одно автотранспортное предприятие, наладившее между ними автобусные сообщения. Каждый автобус за один рейс заходит в некоторые из этих городов. Всего 5-10 рейсов. Составить программу...
Информатика
Несколько городов одного региона обслуживает одно автотранспортное предприятие, наладившее между ними автобусные сообщения. Каждый автобус за один рейс заходит в некоторые из этих городов. Всего 5-10 рейсов. Составить программу, которая отвечала бы на вопросы: в какие города можно добраться на автобусе за один рейс? какими рейсами можно добраться из города А в город В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собрать больше бензина чтоб из точки а быстрее ехать в б
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