Несколько городов одного региона обслуживает одно автотранспортное предприятие, наладившее между ними автобусные сообщения. Каждый автобус за один рейс заходит в некоторые из этих городов. Всего 5-10 рейсов. Составить программу...

Информатика

Несколько городов одного региона обслуживает одно автотранспортное предприятие, наладившее между ними автобусные сообщения. Каждый автобус за один рейс заходит в некоторые из этих городов. Всего 5-10 рейсов. Составить программу, которая отвечала бы на вопросы: в какие города можно добраться на автобусе за один рейс? какими рейсами можно добраться из города А в город В?

Автор: Гость