Выполини действия 1/7+1/3 =
Математика
Выполини действия 1/7+1/3 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/7+1/3=3/21+7/21=10/21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состо...
Геометрия
Английский язык
Моему дедушке 62 года. он невысокий, с седыми волосами и голубыми глазами. мой дедушка- водитель. он возит людей на работу на вахтовом автобусе. он...
Русский язык