Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состоит из 500 символов.Каков информационный вес каждого символа этого сообщения?Каков...

Информатика

Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состоит из 500 символов.Каков информационный вес каждого символа этого сообщения?Какова мощность алфавита,с помощью которого было записано это сообщение? 2)Для записи текста использовался 64-символьный алфавит.Какое количество информации в байтах содержат 3 страницы текста,если на каждой странице расположено 40 строк по 60 символов в строке?

Автор: Гость