Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состоит из 500 символов.Каков информационный вес каждого символа этого сообщения?Каков...
Информатика
Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состоит из 500 символов.Каков информационный вес каждого символа этого сообщения?Какова мощность алфавита,с помощью которого было записано это сообщение? 2)Для записи текста использовался 64-символьный алфавит.Какое количество информации в байтах содержат 3 страницы текста,если на каждой странице расположено 40 строк по 60 символов в строке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача1запишем условие: I=357 байт , К=500, N=?, i=?решение: выразим информационный объем сообщения в битахI=357*8=2856 битнайдем вес одного символа i=I/K=2856/500=5.712 битпо таблице нецелых степеней числа 2 найдем мощность алфавита -52 задача2запишем условие: N=64, страниц=3, строк=40, символов=60, I=?решение: найдем общее количество символов во всем текстеК=3*40*60=7200вычислим вес одного символа алфавита: N=2^i, 64=2^i, 2^6=2^i, i=6 битвычислим информационный объем текста: I=K*i=7200*6=43200 бит=5400 байт
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