1)5 ЦЕЛЫХ 7/12- 2 ЦЕЛЫХ 4/9+ 1 ЦЕЛАЯ 5/18 2)Уравнение : а)4 целых 4/7 - х = 1 целая 8/9 б) 6 целых 2/3 - (х+0,25)=2 целых 1/6
Математика
1)5 ЦЕЛЫХ 7/12- 2 ЦЕЛЫХ 4/9+ 1 ЦЕЛАЯ 5/18 2)Уравнение : а)4 целых 4/7 - х = 1 целая 8/9 б) 6 целых 2/3 - (х+0,25)=2 целых 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 целых 8/60 2) 3 целых 5/45 3) 8 целых 3/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Несколько городов одного региона обслуживает одно автотранспортное предприятие, наладившее между ними автобусные сообщения. Каждый автобус за один ...
Математика
Информатика
Пожалуйста решите срочно хотя-бы две задачи по информатике через дано и решение!О??ЕНЬ НУЖНО! 1)Информационное сообщение объемом 357 байтов состо...
Геометрия