1)5 ЦЕЛЫХ 7/12- 2 ЦЕЛЫХ 4/9+ 1 ЦЕЛАЯ 5/18 2)Уравнение : а)4 целых 4/7 - х = 1 целая 8/9 б) 6 целых 2/3 - (х+0,25)=2 целых 1/6

Математика
1)5 ЦЕЛЫХ 7/12- 2 ЦЕЛЫХ 4/9+ 1 ЦЕЛАЯ 5/18 2)Уравнение : а)4 целых 4/7 - х = 1 целая 8/9 б) 6 целых 2/3 - (х+0,25)=2 целых 1/6
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Гость:
1) 4 целых 8/60 2) 3 целых 5/45 3) 8 целых 3/5
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