Помогите решить,пожалуйста,в среду надо сдать... log2(x^2-6x+24)lt;4 log^2 5(x)+5log5(x)+2≥0 2log^2 0.3 (x)-7log 0.3(x)-4≤0
Алгебра
Помогите решить,пожалуйста,в среду надо сдать... log2(x^2-6x+24)lt;4 log^2 5(x)+5log5(x)+2≥0 2log^2 0.3 (x)-7log 0.3(x)-4≤0
Ответ(ы):
Гость:
1 x²-6x+24>0 D=36-96=-60<0⇒x∈R x²-6x+24<16 x²-6x+8<0 x1+x2=6 U x1*x2=8⇒x1=2 U x2=4 x∈(2;4) 2 x>0 log(5)x=a a²+5a+2≥0 D=25-8=17 a1=(-5-√17)/2 U a2=(-5+√17)/2 a≤(-5-√17)/2 U a≥(-5+√17)/2 log(5)x ≤(-5-√17)/2 U log(5)x≥(-5+√17)/2 0<x≤5^(-5-√17)/2 U x≥5^(-5+√17)/2 3 x>0 log(0,3)x=a 2a ²-7a-4≤0 D=49+32=81 a1=(7-9)/4=-1/2 U a2=(7+9)/4=4 -1/2≤a≤4 -1/2≤log(0,3)x≤4 √30/3≤x≤0,0081
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