Сократите дробь 7/3 3/14
Математика
Сократите дробь 7/3 3/14
Ответ(ы):
Гость:
7/3 = 2 целых 1/3 3/14 не сокращается.
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