Составьте памятку, помогающую найти верный выход из конфликта, предложи варианты разрешения конфликтной ситуации: два ученика хотят сидеть на одном и том же месте в классе. Как пригласить на День рождения приятелей, не обидеть ...
Обществознание
Составьте памятку, помогающую найти верный выход из конфликта, предложи варианты разрешения конфликтной ситуации: два ученика хотят сидеть на одном и том же месте в классе. Как пригласить на День рождения приятелей, не обидеть никого из них, если они недавно поссорились и ни за что не хотят мириться.
Ответ(ы):
Гость:
Условия выхода из конфликтных ситуаций: • обязательное условие- максимально возможный спокойный тон высказываний, точность и продуманность фраз, появление максимального дружелюбия. • показ готовности решать возникшие проблемы, не пуская их на самотек • избегание угроз, лжи • открытое изложение своего понимания ситуации • критика проблемы, а не личности, с которой конфликтуешь • готовность к поиску эффективных путей разрешения ситуации • попытка встать на позицию другого человека, узнать, что он думает и чувствует, взглянуть на ситуацию его глазами • умение спорить
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