Составьте памятку, помогающую найти верный выход из конфликта, предложи варианты разрешения конфликтной ситуации: два ученика хотят сидеть на одном и том же месте в классе. Как пригласить на День рождения приятелей, не обидеть ...

Обществознание

Составьте памятку, помогающую найти верный выход из конфликта, предложи варианты разрешения конфликтной ситуации: два ученика хотят сидеть на одном и том же месте в классе. Как пригласить на День рождения приятелей, не обидеть никого из них, если они недавно поссорились и ни за что не хотят мириться.

Автор: Гость