После бани легче дышится. Что это значит с биологической точки зрения?

Биология
После бани легче дышится. Что это значит с биологической точки зрения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В бане очень высокая влажность, и легким тяжелее этот воздух всасывать в себя, когда вы выходите на воздух обычной улицы с нормальной влажностью легким сразу становиться легче дышать.
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