Ширина прямоугольника равна 14 метра это на это на Ассасина 3 меньше его длины Запи??и в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника равна 14 метра это на это на Ассасина 3 меньше его длины Запи??и в виде выражения площадь этого прямоугольника

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