Ширина прямоугольника равна 14 метра это на это на Ассасина 3 меньше его длины Запи??и в виде выражения площадь этого прямоугольника
Математика
Ширина прямоугольника равна 14 метра это на это на Ассасина 3 меньше его длины Запи??и в виде выражения площадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
S=14*(14-3)=14*11=154 см^2
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