Помогите решить пример: 14 - 0,79 * 0,3 = Расписать подробно решение.
Математика
Помогите решить пример: 14 - 0,79 * 0,3 = Расписать подробно решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-0,79*0,3=14-0,237=13,763
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