Помогите решить пример!!!(a в кубе +1)(а в шестой - а в кубе +1)Плисссс!!
Алгебра
Помогите решить пример!!!(a в кубе +1)(а в шестой - а в кубе +1)Плисссс!!
Ответ(ы):
Гость:
А в девятой-а в шестой+а в третьей+а в шестой-а в третьей+1=а в девятой+1 ОТВЕТ: а в девятой+1
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