Помогите решить пример пожалуйста N3
Математика
Помогите решить пример пожалуйста N3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/15-2 7/25):1 2/25+1 4/13= 1) 3/15-2 7/25=15/75-2 21/75= - 2 6/75= - 2 2/25 2) -2 2/25:1 2/25= - 52/25*25/27= - 52/27=1 25/27 3) - 1 25/27+1 4/13= - 25/27+4/13= - 325/351+108/351= - 217/351
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