Помогите решить ребусы.

Русский язык
Помогите решить ребусы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-дом 2-стол 3-осы эти ребусы очень легкие
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