Помогите решить ривняння. 325-(х-340):9=85

Математика
Помогите решить ривняння. 325-(х-340):9=85
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х-340:9=325-85  х-340:9=240   х-340=9*240 х-320=2160 х=320+2160 х=2680
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