Пожалуйста помогите заранее спасибо 1) 2) 3)
Алгебра
Пожалуйста помогите заранее спасибо 1) 2) 3)
Ответ(ы):
Гость:
1) 25х2 - (х+у)2 = 25х2 - (х2 + 2ху + у2) = 25х2 - х2 - 2ху - у2 = 24х2 - 2ху - у2 2) 100 - (3а + 7у)2 = 100 - (9а2 + 42ау + 49у2) = 100 - 9а2 - 42ау - 49у2
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