Помогите решить. У брата и сестры было вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок,и у нее стало в 2 раза меньше марок,чем у брата . Сколько марок было у брата и сколько у сестры?

Математика

Помогите решить. У брата и сестры было вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок,и у нее стало в 2 раза меньше марок,чем у брата . Сколько марок было у брата и сколько у сестры?

Автор: Гость