Помогите решить. У брата и сестры было вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок,и у нее стало в 2 раза меньше марок,чем у брата . Сколько марок было у брата и сколько у сестры?
Математика
Помогите решить. У брата и сестры было вместе 75 марок.Сестра отдала брату 10 марок,и у нее стало в 2 раза меньше марок,чем у брата . Сколько марок было у брата и сколько у сестры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кол-во марок у сестры,2х у брата. 75 равно 3х. 75:3 равно 25 марок у сестры. 25*2 равно 50 марок у брата
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