Решите плиз 2 задачи дам 20 баллов. 1.продали 35 покетов муки и 28 пакетов крупы крупы продали на21 кг меньше. Сколько кг. Муки и крупы продали в магазине? 2. На покраску каридоров нового дома использавали 14 банок белой и 19...
Математика
Решите плиз 2 задачи дам 20 баллов. 1.продали 35 покетов муки и 28 пакетов крупы крупы продали на21 кг меньше. Сколько кг. Муки и крупы продали в магазине? 2. На покраску каридоров нового дома использавали 14 банок белой и 19 банок зелёной краски . Причём зелёной краски использовали на 20 л больше . Сколько литров белой и зелёной краски краски использовали для покраски каридора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1 1)28-21=7 2)35+7=42 N2 Ой все голова не варит. Я спать.
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