Решите плиз 2 задачи дам 20 баллов. 1.продали 35 покетов муки и 28 пакетов крупы крупы продали на21 кг меньше. Сколько кг. Муки и крупы продали в магазине? 2. На покраску каридоров нового дома использавали 14 банок белой и 19...

Математика

Решите плиз 2 задачи дам 20 баллов. 1.продали 35 покетов муки и 28 пакетов крупы крупы продали на21 кг меньше. Сколько кг. Муки и крупы продали в магазине? 2. На покраску каридоров нового дома использавали 14 банок белой и 19 банок зелёной краски . Причём зелёной краски использовали на 20 л больше . Сколько литров белой и зелёной краски краски использовали для покраски каридора?

Автор: Гость