Помогите решить, у меня вообще не получается. |2•||x-1|-2|-2|=2

Алгебра
Помогите решить, у меня вообще не получается. |2•||x-1|-2|-2|=2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 столовые ложки стоят 480сумов а 3 чайные ложки 240 сумов. Во сколько раз столовая ложка дороже чайной?
Ответить
Геометрия
В остроугольном треугольнике авс проведены высоты bb1 и cc1 докажите что bb1c1 и bcc1 рав??ы
Ответить
Русский язык
Как употреблено слово "Музыка" из книги "Таежный путник"? А)Мелодия В)Песня С)Размеренный звуки D)Пение Вот предложение: В такую пору особую...
Ответить
Математика
Сколько будет 5 плюс пять
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать анализ текста по плану! Буду очень благодарна
Ответить