Помогите решить уравнение 3 класс 63:(24-x):3=7
Математика
Помогите решить уравнение 3 класс 63:(24-x):3=7
Ответ(ы):
Гость:
63:(24-x):3=7 63:(24-x)=21 24-х = 3 24 - 3 = х х = 21 Ответ: х = 21
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