Помогите решить уровнение:18+(16-х)•8=90
Математика
Помогите решить уровнение:18+(16-х)•8=90
Ответ(ы):
Гость:
18+(16-x)*8=90 18+128-8x=90 -8x=90-18-128 -8x=-56 -x=-7 x=7
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