Помогите решить уровнения:3 х*42=38 (1) д:73=126 (2)

Математика
Помогите решить уровнения:3 х*42=38 (1) д:73=126 (2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=38/42=0,905д=73*126=9198

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