Помогите решить все задачи

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Помогите решить все задачи
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Гость:
1)а. 2)с 3)с 4)с 5)с 6)с 7)в 8)а 9)в 10)в 11)а 12)в 13)д 14)д 15)с
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