Помогите решить вторую и третью задачу с развернутыми действиями, пожалуйста!

Химия
Помогите решить вторую и третью задачу с развернутыми действиями, пожалуйста!
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