Помогите решить -x^2-6x+7=0 x^2+12x+35=0 -x^2-8x-25=0
Алгебра
Помогите решить -x^2-6x+7=0 x^2+12x+35=0 -x^2-8x-25=0
Ответ(ы):
Гость:
-х²-6х+7=0 х²+6х-7=0 D=b²-4ac D=36+28=64 √D=√64=8 x=-6-8/2=-7 x=(-6)+8/2=1 х²+12х+35=0 D=144-140=4 √D=√4=2 x=-12-2/2=-7 x=(-12)+2/2=-5 -х²-8х-25=0 x²+8x+25 D= 64-100=-36 D<0 -не имеет решений
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