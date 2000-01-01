Помогите решить задачи по физике 7 классс дано, с СИ, с решением 1. Велосипедист дв??жется со скоростью 10 м/с.Какой путь он пройдёт за 2 ч? 2. Пассажирский самолёт, двигаясь со скоростью 400 км/ч, пролетел 2000 км. Сколько в...

Физика

Помогите решить задачи по физике 7 классс дано, с СИ, с решением 1. Велосипедист дв??жется со скоростью 10 м/с.Какой путь он пройдёт за 2 ч? 2. Пассажирский самолёт, двигаясь со скоростью 400 км/ч, пролетел 2000 км. Сколько времени затрачено на полёт? 3. Какова средняя скорость страуса, если первые 30 м он пробежал за 2 с, а последующие 70 м за 3 с?

Автор: Гость