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Помогите пожалуйста)0))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошего (окончание) мгновенье, наискось(неупотр) несколько(мало) куриц(р. П) пошёл(шедший) легкораненые(искл) представление(сл. С) держаться(вопр) боятся, завистливый(зависть)
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