Помогите пожалуйста)0))
Русский язык
Помогите пожалуйста)0))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошего (окончание) мгновенье, наискось(неупотр) несколько(мало) куриц(р. П) пошёл(шедший) легкораненые(искл) представление(сл. С) держаться(вопр) боятся, завистливый(зависть)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Экономическая сфера общественной жизни включает в себя: 1)отношения в процессе м??териального производства 2)взаимодействие классов, социальных...
Русский язык
Слитное и раздельное написание наречий :на(перевес)., по(немногу), на(право), на(верх), по(долгу, имеется в виду время), с(боку), на(бок)
Математика
Помогите обязательно краткая запись!!!!! По плану бригада из 13 рабочих должна была ??зготовить 1248 деталей за 10ч. Благодаря уменьшению потерь ра...