Сочинение на тему доброта опираясь на текст про Лувр

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Добро – светлое и приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость. Иногда оно вызывает замирание сердца. Добро сравнимо с кусочком счастья. У всех моих друзей свое определение добра. Кто-то считает, что быть добрым – значит, не обижать слабых, не обманывать и помогать людям. Другие считают, если ты выполнил долг перед семьей, перед родными, никого не подвел – это доброта. Добро в моем понимании - это намеренно и бескорыстно помочь другому, не ожидая чего-то взамен. Если я просто подсказал незнакомому мне человеку, как пройти в интересующее его место - это уже добро. Добро, сделанное без усилий и спонтанно - самый приятный поступок для меня. Я стараюсь быть хорошим и делать добро для всех. Для знакомых и незнакомых людей, для животных. Добро – это высшее проявление нравственности в любом человеке. Добро творить не совсем просто. Ведь сейчас многие люди думают в большинстве случаев о себе и своих интересах, бегут по делам и не хотят замечать нуждающихся в помощи. А ведь многим достаточно теплого слова, улыбки или ободряющего рукопожатия. Учиться делать добро, быть добрым – тяжелый, но достойный труд. И добро, сделанное безвозмездно, от чистого сердца, вернется вам сторицей.