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Выразите скорость 18 км/ч в единицах СИ
Физика
Выразите скорость 18 км/ч в единицах СИ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 км/ч = 5 м/c ...............................
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