Помогите решить задачу №15

Математика
Помогите решить задачу №15
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72 ÷9 = 8 (стоимость 1го альбома) 125 × 8 = 1000 Ответ: стоимость 125 альбомов равна 1000р.
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