Помогите решить задачу №15
Математика
Помогите решить задачу №15
Ответ(ы):
Гость:
72 ÷9 = 8 (стоимость 1го альбома) 125 × 8 = 1000 Ответ: стоимость 125 альбомов равна 1000р.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сколько градусов составляет угол между часовой и минутной стрелками часов если ч??сы показывают 9 ч и10минут
Математика
ПОМОГИТЕ срочно решить.ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите корень уравнения tg пи(х-6)/6=1/корень3.В ??твете напишите наименьший положительный корень.
Математика
Из чисел 2/3; 27/10; 39/4; 177/20; 801/100 выделите целую часть , а числа 1 1/2 ; 2 7/10 ; 12 3/4 ; 8 7/20 ; 9 1/10 з??пишите в виде неправильной д...
Биология