Помогите решить задачу: 2 класс - школа России Витя придумал 6 выражений со скобка??и, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Помогите решить задачу: 2 класс - школа России Витя придумал 6 выражений со скобка??и, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Витя - 6 выражений Лена - ? на 2 выражения больше Сколько выражений придумала Лена? 6+2=8 Ответ: 8 выражений со скобками, значение которых равно 15 придумала Лена.
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