Помогите решить задачу: 2 класс - школа России Витя придумал 6 выражений со скобка??и, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Помогите решить задачу: 2 класс - школа России Витя придумал 6 выражений со скобка??и, значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 таких выражения больше. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость