Рассчитайте обьем в литрах при н.у. и массу порции газа, имеющего молекулярную фор??улу C4H10 которая содержит 2,4*10 в 24 степени атомов углерода

Химия
Рассчитайте обьем в литрах при н.у. и массу порции газа, имеющего молекулярную фор??улу C4H10 которая содержит 2,4*10 в 24 степени атомов углерода
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Ответ(ы):
Гость:
5кубков Германии : наркомании
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