Помогите решить задачу 5 л масла весят 4 кг какова вместимость 700 граммовой банки м??сла? а 3 килограммового бидона с маслом? Дам 50 балов

Математика
Помогите решить задачу 5 л масла весят 4 кг какова вместимость 700 граммовой банки м??сла? а 3 килограммового бидона с маслом? Дам 50 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг=4000г  4ооо:5=800г-в одном литре масла 1л=1000мл 800:1000*700=560мл-в700г банке или 0,560 литров 3л=3000мл 8оо:1000*3000=2400мл или 2.400л 6 3-х киллограмовом бидоне
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